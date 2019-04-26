مصر | ضبط 51 قضية تموينية مخالفة خلال 24 ساعة الأخيرة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 51 قضية تموينية مخالفة خلال 24 ساعة الأخيرة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفي شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 51 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص كما تم ضبط 1،5 طن فسيخ غير صالح للاستخدام الأدمى.