مصر | ضبط 51 قضية تموينية مخالفة خلال 24 ساعة الأخيرة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 51 قضية تموينية مخالفة خلال 24 ساعة الأخيرة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفي شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 51 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص كما تم ضبط 1،5 طن فسيخ غير صالح للاستخدام الأدمى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
مفاجآت حول الطفلة المعثور على جثتها بأرض مهجورة في الهرم
كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة طفلة ملقاة بقطعة أرض فضاء بطريق المنصورية، بمنطقة الهرم، وتبين أن الطفلة مجهولة الهوية، وعمرها يتراوح مابين 5 إلى 7 سنوات، موضحا أن كاميرات المراقبة المركبة بمكان العثور على الجثة، لم ترصد الشخص الذي ألقى بالجثة، لبعدها عن مكان الأرض.
وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن معاينة الجثة، بينت تعرضها للتعذيب قبل وفاتها، وأنه لم يعثر بجثة الطفلة على أي طعنات بسلاح أبيض، أو طلقات نارية، أو تعرضها لمحاولة اعتداء جنسي، مشيرا إلى أن فريق البحث المكلف بالقضية يواصل فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية الطفلة المعثور على جثتها، وكشف ملابسات الجريمة.
كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل قطعة أرض فضاء ومهجورة بطريق المنصورية، دائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة بالواقعة.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا بالعثور على جثة طفلة مقتولة وملقاة بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، لمكان البلاغ وعثر على جثة الطفلة ترتدى ملابس شفافة وعلى جسدها أثار كدمات، وتعذيب بالجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.