مصر | أمن الجيزة يضبط هاربين من أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط هاربين من أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 10 طفولة – 2 ميزان – 35 كرسي – غرزة شاي – 3 شمسية – 3 استاند – وجاء فحم – 2 ثلاجة – كوريك – 30 اوتاد وسلاسل حديدية، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 51 قضية مخالفة تنوعت مابين ضبط 2 حكم جزئى –8 غرامات– 12 اشتباه– 4 خيال وجمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول إصابة أسرة كاملة بحروق في البدرشين

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة إصابة 8 أشخاص بحروق، إثر إنفجار إسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الشقق السكنية بمركز البدرشين، وتبين أنه حال إعداد سيدة مسنة تدعى شربات دالي، 60 سنة، ربة منزل، الطعام، على إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، حدث تسرب غاز، ما أدى إلى إنفجار إسطوانة البوتاجاز وإصابة السيدة المسنة بحروق بنسبة 50%، وابنتها صفية سيد درويش، 26 سنة، ربة منزل بحروق بنسبة 25%، دعاء سيد درويش، 43 سنة، ربة منزل بحروق بنسبة 50%.

كما أصيبت زوجة نجلها خلود محمود 25 سنة، ربة منزل بحروق بنسبة 30%، أحفادها أكرم 6 أشهر، بحروق بنسبة 50%، معتز 3 سنوات، بحروق بنسبة 30%، مها 5 سنوات، بحروق بنسبة 30%، إبراهيم 3 سنوات، بحروق بنسبة 30%.

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كان أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية، بمركز البدرشين، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة، بانفجار إسطوانة بوتاجاز، ووجود مصابين بشقة سكنية ووجود مصابين بمركز البدرشين، وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق، قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وكشفت معاينة العميد خالد فهمي مأمور مركز شرطة البدرشين، أنه حال إعداد ربة منزل، وجبة طعام على أسطوانة غاز صغيرة الحجم، حدث تسرب غاز، ما أدى إلى انفجار إسطوانة البوتاجاز، وإصابة 8 أشخاص، بحروق متفرقة بأجسادهم، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وأحاله العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، للنيابة العامة لتولي التحقيقات.