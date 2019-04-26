مصر | أسرة محامي الأميرية: لا نتهم أحدًا بالتسبب في مقتله.. والنيابة تنهي إجراءات تصريح الدفن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرة محامي الأميرية: لا نتهم أحدًا بالتسبب في مقتله.. والنيابة تنهي إجراءات تصريح الدفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت النيابة العامة إجراءات تصريح دفن المحامي الذي ألقي بنفسه من أعلى مبنى محكمة الأميرية بمنطقة الزيتون، وذلك بحضور نقيب محامي شمال القاهرة هشام زين، وسيد عيسي نقيب الأميرية، وزكريا الفحام ومحمد هيبة أعضاء مجلس محامي شمال القاهرة.

وأضاف عدد من المحامين، أن أسرة المحامي المتوفى لم تتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتم نقل الجثمان لمستشفى الزيتون التخصصى، كما أن وكيل النيابة ما زال يحقق في الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان من أمن المحكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى إقدام محامٍ على الانتحار أثناء تواجده بمقر نيابة الأميرية بمنطقة الزيتون، وذلك بعد التحقيق معه فى القضية المتهم على ذمتها ومحبوس احتياطياً، مما جعله يلقى بنفسه من الطابق الاول للمحكمة ليلقى مصرعه فى الحال.