مصر | النيابة العامة تأمر بانتداب الطب الشرعي في واقعة انتحار فتاة التجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة العامة تأمر بانتداب الطب الشرعي في واقعة انتحار فتاة التجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار محمد سلامة، رئيس نيابة القاهرة الجديدة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، وتبين من التحريات أن المتوفاة (خلود أ.- 24 عاما) تخلصت من حياتها عن طريق صناعة مشنقة داخل غرفتها، بعدما تهرب منها حبيبها وطلب منها قطع علاقتهما.

وأفادت التحريات بأن الفتاة تعمل مهندسة في مؤسسة حكومية، وأنها انعزلت عن أسرتها لمدة 48 ساعة قبل الحادث، وعندها اضطرت الأسرة إلى كسر باب الغرفة فعثر عليها جثة هامدة.

واعترفت الأسرة بأنها كانت على علاقة عاطفية بشاب، وأنها أصيبت بالصدمة عندما عرفت أنه خدعها، واكتشفت أنه متزوجا ولديه طفلين.