مصر | أمن القاهرة يفحص بلاغات التغيب للوصول لهوية طفلة بدون رأس في "15 مايو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يفحص بلاغات التغيب للوصول لهوية طفلة بدون رأس في "15 مايو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغات التغيب للوصول إلى هوية جثة طفلة عثر عليها بدون رأس بمبنى تحت الأنشاء بمنطقة 15 مايو منذ 5 أيام.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن الطفلة المقتولة تعرضت لتعذيب قبل قتلها وفصل رأسها وقام الجناة بتقييدها بشريط بلاستيك فى يديها وقدميها.

وتابع المصدر أن أجهزة الأمن تفحص كاميرات المراقبة المؤدية الى المنطقة التى شهدت الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث خاصة أن المنطقة التى شهدتها الواقعة بعيدة نسبيا عن المساكن وهو ما يصعب جهود البحث بسبب عدم وجود شهود عيان على الواقعة.

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وأشار المصدر إلى أن فريق بحث مكبر يشرف علية اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة واللواء اشرف الجندى مدير المباحث ومكون من العقيد محمد عاكف مفتش مباحث الجنوب والرائد هاني حداد رئيس مباحث قسم 15 مايو يتولى مهمة البحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الرائد هاني حداد رئيس مباحث قسم 15 مايو الثلاثاء الماضي، بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة بمجاورة 7 بطريق الامتداد، وبالانتقال وفحص الجثة تبين أنها جثة طفلة بدون رأس تبلغ من العمر ٧ سنوات.

وتحُرر المحضر اللازم وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.