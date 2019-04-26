أخبار مصر | ‎المانسترلي: تشكيل غرفة عمليات داخل غرفة شركات السياحة لمتابعة تنفيذ ضوابط العمرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‎المانسترلي: تشكيل غرفة عمليات داخل غرفة شركات السياحة لمتابعة تنفيذ ضوابط العمرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎قال على المانسترلي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو لجنة السياحة الدينية إن قرار ضوابط العمرة الجديدة التي صدرت مؤخرًا جاءت بعد إصدار المملكة العربية السعودية لتأشيرات "الأون لاين"، وهذا يعني أن جواز السفر لا يدخل السفارة أو القنصلية، وفي مصر توجد ضوابط لعدد المعتمرين في الموسم بقرار من الدولة للمحافظة على العملة الاجنبية ومع التأشيرة لن يتم احتساب العدد المقرر، ولذلك تم وضع ضوابط تقديم كشوف بعدد المعتمرين لوزارة السياحة وموافقة الوزارة على التأشيرات شرط أساسي واي شركة ستخالف ستواجه قرار الغاء ترخيصها.

‎وأضاف المانسترلي في تصريح له أن وزارة السياحة قامت بتشكيل لجان داخل المطارات لمتابعة التأشيرات ومراقبتها كما أن شركات السياحة ستذهب للغرفة لفتح سيستم التأشيرات الخاص بها أمام مسئولين بالغرفة للتأكد من أنها لم تقم باستخراج أي تأشيرة إضافية بخلاف حصتها التي تبلغ 59 تأشيرة في رمضان.