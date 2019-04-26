أخبار مصر | مجلس الوزراء ينشر إنفوجرافيك حول اليوم العالمي للملكية الفكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء ينشر إنفوجرافيك حول اليوم العالمي للملكية الفكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافيك حول اليوم العالمي للملكية الفكرية.

المركز قال في بيان اليوم، إن هذا اليوم يوافق 26 أبريل من كل عام، وتقرر بقرار من أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في اليوم الذي يصادف تطبيق قرار تأسيس المنظمة عام 1970م.

الإنفوجرافيك، أوضح أن أهداف الاحتفال هي زيادة الوعي بأهمية وأثر الملكية الفكرية على الحياة اليومية وزيادة فهم كيفية حماية الملكية الفكرية ودورها في زيادة الإبداع والابتكار كما ان من أهدافه للاحتفال بالإبداع والمساهمات المقدمة من المبدعين المبتكرين لتنمية المجتمعات وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية.