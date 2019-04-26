شكرا لقرائتكم خبر عن «عوامل بناء الدول».. عنوان خطبة الجمعة بمساجد السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن خطبة الجمعة ستتناول الحديث عن «عوامل بناء الدول».

وأضاف «العجمي» أن «مبادئ الإسلام الأصيلة وتعاليمه الجليلة حب الوطن والدفاع عنه والعمل على تقدمه وازدهاره والشرف كل الشرف في شعور الإنسان بالانتماء إليه والسعي الجاد لبناءه والعمل على رقيه ورفعته، فكل الأمم التي تقدمت علميا وحضاريا يقف ورائها رجال مخلصون امتلأت قلوبهم بحب أوطانهم، فشمروا عن ساعد الجد والعمل المثمر العائد بالنفع على العباد والبلاد، ومصرنا الغالية تستحق من أبنائها ذلك وأكثر، فهي القلب النابض للعروبة والإسلام، وهي درع الأمة وسيفها، وحصنها الحصين في مواجهة الإرهاب والتحديات، ومن ثم فإن الدفاع عنها والعمل على سبيل نهضتها ورقيها إنما هو واجب ديني ووطني، فهي البلد التي اقترن ذكرها في القرآن الكريم بالأمن والأمان».

وأضاف أن جميع الخطباء والأئمة عليهم الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة أو بجوهرها على أقل تقدير، مؤكدا أن بناء الأمم والحضارات لابد من جهد وعرق وبذل وتضحية والأخذ بمقومات البناء وأسباب التقدم والحضارة ومن أهم هذه الأسباب الوعي بالتحديات التي يواجهها الوطن وذلك للعمل على العبور بالوطن للتقدم والرقي والبناء، كذلك التضحية في سبيله فلابد للوطن من العطاء والتضحية والبذل من أبناءه المخلصين، وكذلك العمل الجاد والاتقان، العلم والإدارة الجيدة، العدل، فإذا توفرت كل هذه الأسباب كان البناء ورقي الأمم، حفظ الله مصرنا آمنة مطمئنة«.