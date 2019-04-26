شكرا لقرائتكم خبر عن «شنايدر إليكتريك» تعلن تشغيل أول محطة كهرباء شمسية بجنوب سيناء‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبّر المهندس وليد شتا رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك مصر، عن فخره بمساهمة الشركة في بناء أول محطة للطاقة الشمسية في محافظة جنوب سيناء، وأشار أن شركة شنايدر الفنرسية أسهمت بجهودها في تعظيم المردود الإيجابي لكافة الأطراف المعنية، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كمطور إستراتيجي في مختلف الآفاق التكنولوجية الجديدة في مصر.

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وتابع «شتا» خلال مؤتمر صحفي بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى من المحطة أن الشركة ستساهم بخبرتها العريقة خلال الفترة المقبلة في زيادة قدرة المشروع إلى 40 ميجا وات.

وأشار محمد ممدوح عباس، مدير تطوير أعمال شركة انترو انيرجي، إلى أن نجاح المشروع في تغذية الشبكة القومية للكهرباء بقدرة 5 ميجاوات بأنه حجر الزاوية لبناء منظومة ضخمة ومتكاملة في قطاع الطاقة المتجددة وتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء توفر طاقة نظيفة كما توفر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وقال المهندس شريف عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك مصر: «إنشاء المرحلة الأولي لمحطة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ شهدت قصة نجاح كبيرة، بدأت منذ ثلاث سنوات فور توقيع بروتوكول التعاون مع محافظة جنوب سيناء، إلى جانب الدعم الهائل لنجاح المشروع من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر حيث واجهتها الكثير من المصاعب في تحديد الأرض وأسعار بيع الكهرباء وتخصيص مكان المحطة».

افتتاح أول محطة كهرباء شمسية بجنوب سيناء