سفير مصر بإندونيسيا يستعرض جهود تحسين بيئة الاستثمار

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السفير عمرو معوض

استقبل عمرو معوض، سفير جمهورية مصر العربية في إندونيسيا، أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والذي انطلقت أولى فعالياته صباح الخميس، بغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية، من أجل عرض الجهود المصرية في تحسين بيئة الاستثمار وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي خلال السنوات الماضية، وهو ما من شأنه تعظيم قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك الوقوف على مستجدات بيئة الاستثمار والتجارة فى إندونيسيا. وفي هذا الإطار، نظمت السفارة منتدى أعمال موسع بحضور ممثلي نحو 40 شركة إندونيسية تعمل في مجالات التجارة والاستثمار.

كما سيجرى تنظيم اجتماع آخر مع الاتحاد الإندونيسي لأصحاب الأعمال.وتجمع مصر وإندونيسيا العديد من المجالات للتعاون، خاصة في قطاع الأسمدة والكيماويات والحاصلات الزراعية التي تصدر كميات كبيرة من منتجاتها لإندونيسيا التي ترسخت مكانتها في العشر سنوات الأخيرة.وتربط البلدين اتفاقيات عدة، من أهمها اتفاق للتعاون

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