انت الان تتابع سريلانكا تحتسب 106 أشخاص بالخطأ ضمن ضحايا التفجيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفجير سريلانكا
أعلنت سلطات سريلانكا، اليوم الخميس، تخفيض عدد ضحايا اعتداءات الفصح يوم الأحد الماضي إلى 253 بدلا من 359، حسبما أُعلن في وقت سابق، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية". وضربت 7 انفجارات دامية عاصمة سريلانكا في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي، إذ كان مئات المسيحيين يحتفلون بعيد القيامة ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن الطاقم الطبي أنهى جميع عمليات التشريح مساء اليوم، وخلص إلى أنه تمّ تعداد بعض جثث الضحايا المشوهين بالخطأ عدة مرات، ما خفّض عدد القتلى بمقدار 106 أشخاص.
ودعت الحكومة السريلانكية، اليوم الخميس، جميع المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدًا، تفاديًا لأي استهداف محتمل، بعدما نفذت جماعة متشددة هجمات دامية في البلاد، الأحد الماضي. وفي السياق ذاته، طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا، أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات، إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية
ودعت الحكومة السريلانكية، اليوم الخميس، جميع المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدًا، تفاديًا لأي استهداف محتمل، بعدما نفذت جماعة متشددة هجمات دامية في البلاد، الأحد الماضي.
وفي السياق ذاته، طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا، أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات، إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح، حسبما أعلن مسؤول كنسي.
جاء ذلك بعد أن أعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات التي ضربت 3 فنادق وعددًا من الكنائس بالعاصمة (كولومبو) ومحيطها الأحد الماضي.
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