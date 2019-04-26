شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات سكنية وتنموية بحدائق أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالى الاستثمارات بمدينة حدائق أكتوبر، تبلغ 10 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعات سكنية وتنموية وخدمية على مساحة 40 ألف فدان.

وقال «الجزار» إنه جارٍ تنفيذ 10440 وحدة (435 عمارة) بمشروع «سكن مصر»، وبلغت نسبة الإنجاز 74 %، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 6960 وحدة (290 عمارة) بمشروع «دار مصر»، حيث بلغت نسبة التنفيذ 96%، ويوجد 116 عمارة جاهزة للتسليم، كما أنه تم وجارٍ تنفيذ 56232 وحدة سكنية (2343 عمارة) بمشروع «الإسكان الاجتماعى»، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات لمستحقيها، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقى الوحدات بنهاية 2019، موضحاً أن ممثلى البنك الدولي، أشادوا بما يتم تحقيقه من إنجاز في وقت قياسى، وذلك عند زيارتهم مؤخرا لمواقع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

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من جهته، أشار المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه تم تشغيل محطة محولات حدائق أكتوبر بقدرة 120 ميجا وات، بعد أن كانت تعمل في السابق بقدرة 20 ميجا وات، مما يوفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتوسعات العمرانية المخططة بالمدينة، لافتا إلى أنه جارٍ دراسة تنفيذ حديقة مركزية عامة بالمدينة، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة محور زويل ومحور النايل سات.

مشروعات سكنية بحدائق أكتوبر

مشروعات سكنية بحدائق أكتوبر

مشروعات سكنية بحدائق أكتوبر

مشروعات سكنية بحدائق أكتوبر

مشروعات سكنية بحدائق أكتوبر

وأوضح أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تنفيذ مستشفى مجدي يعقوب بمدينة حدائق أكتوبر، كما تم توقيع بروتوكولى شراكة مع إثنين من كبار المستثمرين لتنفيذ مشروعات استثمارية بالمدينة، وجارٍ توقيع البروتوكول الثالث.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أنه تم تحرير 259 قراراً لإزالة الإشغالات بمنطقة أبناء الجيزة، ومنطقة ابنى بيتك، وجارٍ تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكداً أنه لا تهاون في تطبيق القانون، وإزالة جميع أنواع الإشغالات والمخالفات، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.