شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. CNN تبرز الكشف الأثرى لـ 34 مومياء على الأقل فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت الشبكة إنه إلى جانب المومياوات، عثر علماء الآثار على قطع أثرية منها فخار وأقنعة جنائزية ملونة وتماثيل خشبية. كما تم اكتشاف مزهريات من البيتومين تستخدم فى التحنيط وأيضا نقالة من المحتمل أنها كانت تستخدم فى نقل الجثث إلى القبر.

وأشار نص هيروغليفى سليم إلى أن المقبرة التى كانت مخبأة تحت الرمال كان يملكها زعيم تجارى يسمى "تى جيه تى".

أوضحت "سى إن إن" أن خالد العنانى وزير الآثار، قد دعا عالمة المصريات بجامعة ميلانو باتريشيا بياسينتينى لإجراء أعمال التنقيب فى أسوان.

وقامت بياسينتينى بتوجيه أعمال الحفر مع عبد المنعم السعيد من وزارة الآثار، بينما قام المهندس جابرييل بيتيلى بتحديد موقع المقبرة، وقام فيما بعد بإنشاء عملية إعادة بناء ثلاثية الأبعاد للعناصر الموجودة داخلها.

وأدت الخطوات من أسفل إلى السطح للوصول إلى المقبرة التى تتكون من غرفتى دفن تم إغلاقهما بواسطة جدار.

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وعثر علماء الآثار على حوالى 30 من الأجسام المحنطة فى الغرفة الرئيسة من الرجال ونساء والأطفال وحوالى أربعة أخرى نفى غرفة جانبية. وعثر على مومياتين أخرين متداخلتين يعتقد أنهما لأم وطفلها.

وقالت بياسينتى إن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد العدد الدقيق للأجسام التى عثر عليها.

ولا تزال بعض المزهريات تحتوى على طعام، بينما يصور تمثالان "با"، إله الطيور المصرى الذى يمثل جانيا من جوانب الروح.

وقال بياسينتينى: "نعلم أن أسوان كانت مهمة فى الفترتين الفرعونية واليونانية الرومانية، لكننا لم نعرف مكان دفن الناس، والآن نحن نعرف أين هم.