شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الصينى يبرز لقاءات الرئيس السيسى فى بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وسائل الإعلام الصينية، لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته الحالية لبكين، لحضور الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، والتى ألقى فى جلستها الافتتاحية اليوم الجمعة كلمة استعرض فيها رؤية مصر حول مبادرة الحزام والطريق، وأهميتها للتنمية المشتركة فى ظل محورية موقع مصر الجغرافى والإمكانيات الهائلة لمحور تنمية قناة السويس.



فتحت عنوان "بمستقبل واعد.. التعاون الصينى المصرى يتعمق بفضل ثمار مبادرة الحزام والطريق"، تناولت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) لقاء الرئيس الصينى "شى جين بينج" مع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الخميس فى قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة (بكين)، وتأكيده أن حضور الرئيس السيسى للدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى لا يعكس رغبة مصر الصادقة فى المشاركة بنشاط فى البناء المشترك للحزام والطريق فحسب، بل يمثل أيضا صوتا مشتركا للدول الأفريقية لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.

وأضافت الشبكة أن الرئيس الصينى أكد أيضا أهمية تعميق الثقة السياسية المتبادلة، ومواصلة الدعم والتعاون بين الجانبين فى القضايا المتعلقة بالمصالح والاهتمامات الرئيسية، مبديا رغبة بلاده فى المشاركة بنشاط فى خطة تطوير ممر قناة السويس.

وأشارت الشبكة الإخبارية الصينية إلى أن اللقاء تناول كذلك تأكيد الرئيس "شى جين بينج" للرئيس السيسى دعم بلاده للمبادرة الأفريقية للسلام والأمن والتنمية المستدامة وعملية التكامل الأفريقي، ودعم بكين تقدم أفريقيا وعزمها العمل مع مصر -الرئيس الدورى للاتحاد الأفريقي- لتعزيز بناء البنية التحتية فى أفريقيا بشكل مشترك.

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ولفتت شبكة "سى جى تى إن" إلى تأكيد الرئيس السيسي،خلال اللقاء، إلى أن مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة، وإعرابه عن استعداد مصر ربط خطتها التنموية بمبادرة الحزام والطريق لتعميق التعاون فى مجموعة واسعة من المجالات.

ونوهت الشبكة إلى إبداء الرئيس السيسى استعداد مصر للسعى إلى تعميق العلاقات الودية والتعاون بين أفريقيا والصين، وتقدير مصر عاليا مواقف الصين العادلة فى قضايا الشرق الأوسط، وأمله أن تواصل الصين لعب دورها البناء.

من جانبها، أبرزت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وصحيفة الشعب وشبكة الصين لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كبير المستشارين السياسيين الصينيين "وانغ يانغ" مساء أمس الخميس، وتأكيد المسؤول الصينى أن سعى البلدين المشترك فى مبادرة الحزام والطريق تعمق خلال السنوات القليلة الماضية، وأن الصين ترغب فى تنفيذ التوافق الذى توصل إليه رئيسا البلدين وتعزيز التبادلات الثنائية والتعاون فى مختلف المجالات.



وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى إعراب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن رغبة مصر فى تعزيز الدعم لمبادرة الحزام والطريق، وتعميق التعاون العملى بين مصر والصين، والدول العربية والصين، وأفريقيا والصين فى جميع المجالات.