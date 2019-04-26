شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على المواد غير المضافة للمجموع وتمتحن ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، بعض المواد بشكل إلكترونى وهى المواد الأساسية وبعضها ورقيا، الخليج 365" يقدم فى 6 معلومات تفاصيل المواد التى تمتحن إلكترونيا والورقية. 1 ـ المواد التى تمتحن ورقيا هى التربية الوطنية والتربية الدينية. 2ـ المديريات والإدارات تحدد موعد انطلاق امتحان المواد غير المضافة للمجموع. Advertisements 3ـ الامتحان الورقى سيكون قبل الإلكترونى أى خلال الأيام المقبلة. 4ـ الإدارات التعليمية هى من تضع أسئلة الامتحانات. 5ـ الامتحان سيكون مثل السنوات السابقة فى طريقة أدائه. 6ـ المواد التى تختبر بشكل إلكترونى" اللغة العربية والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلسفة والمنطق والجغرافيا والتاريخ والرياضيات واللغة الأجنبية الثانية واللغة الأجنبية الأولى".

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