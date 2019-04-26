شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يخطب الجمعة فى مدينة العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم بمدينة العريش، ضمن احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء.

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان أن موضوع خطبة الجمعة سيكون حول عوامل بناء الدول يتناول أمرًا فى غاية الأهمية، لأن حب الوطن والدفاع عنه، والعمل على تقدمه وازدهاره، والسعى الجاد لبنائه، والعمل على رقيِّه ورفعته.