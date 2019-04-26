انت الان تتابع هاني عازر: مصر ستحقق مكاسب ضخمة من أنفاق قناة السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هاني عازر

قال العالم المصري وخبير الأنفاق العالمي المهندس هاني عازر، الرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، إن هدف المبادرة هو ربط العلماء المصريين بالخارج بوطنهم، والاستفادة من قدراتهم وطاقتهم في حل المشكلات التي تواجه مصر، ووضع آليات جديدة لمنظومة العمل والإنتاج لزيادة معدلات التنمية. وأضاف "عازر" في تصريح لـ"التحرير" أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بذلت جهدًا مشكورًا لتدشين المؤسسة، التي تضم حتى الآن 36 عالمًا مصريًّا في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تم تدشينها بالتعاون المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية.

وأكد أن علماء مصر في الخارج على أتم استعداد لتقديم كل الدعم والمساندة لمصر، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي يقوم به الدكتور مجدي يعقوب أستاذ القلب العالمي لعلاج الأطفال المصريين، معبرًا عن سعادته بجهوده في هذا المجال. وأضاف هاني عازر أنه فخور جدًّا باختياره رئيسًا شرفيًّا لمؤسسة تضم عددًا كبيرًا من أبرز

Advertisements