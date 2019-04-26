شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بالأقصر لإجراء صيانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مجلس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه نظراً لأعمال الصيانة بمحطة محولات جنوب الأقصر، سيتم فصل المغذيات الكهربائية غدًا السبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهراً فى عدة مناطق بالمدينة.
وأضاف رئيس مجلس المدينة لـ"الخليج 365"، أن المناطق التى ستتأثر بفصل الكهرباء هى ما يلى: "الحبيل – البغداى – الخضيرات – نجع عمرون – الساحه الرضوانية – نجع لوانس – الكرشاب – النقشه - حسب ربه – الصوالحة"، وذلك طبقاً لما هو وارد بكتاب هندسة كهرباء البياضية، وأهاب بالمواطنين والإدارة التموين والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى اتخاذ التدابير اللازمة.
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