قصة مصنع السرنجات ذاتية التدمير المتوقف منذ 2002

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كشفت الدكتورة هالة عدلي حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات نقل الدم سابقًا (فاكسيرا) عن قصة المصنع الجديد لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير المتوقف منذ عام 2002

بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي تقوم الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات- فاكسيرا بتحديث مصنع إنتاج السرنجات ذاتية التدمير الذي توقف منذ عام 2002 لأسباب غامضة؛ إذ تقدمت 14 شركة عالمية لتوريد خطوط الإنتاج للمصنع، من بينها 5 شركات معتمدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووقع الاختيار على شركة إماراتية، وتقدر تكلفته المالية بـ400 مليون جنيه، وسيتم تمويل المرحلة الأولى من خلال منحة حصلت عليها وزارة الصحة من البنك الدولي تقدر بـ5.2 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتج المصنع الجديد 150 مليون سرنجة سنويًّا.

حددت منظمة الصحة العالمية في مصر عام 2020 لانتهاء استخدام الحقن التقليدية، على أن يتم استخدام الحقن ذاتية التدمير أو أحادية الاستخدام. 2 مليار سرنجة سنويًّا وبحسب منظمة الصحة، يبلغ استهلاك مصر للسرنجات ملياري سرنجة سنويًا، ويصاب 1.7 مليون إنسان بفيروس بي، و33 ألفًا بالإيدز، ونحو 350 ألفًا بفيروس سي،

حددت منظمة الصحة العالمية في مصر عام 2020 لانتهاء استخدام الحقن التقليدية، على أن يتم استخدام الحقن ذاتية التدمير أو أحادية الاستخدام.

2 مليار سرنجة سنويًّا

وبحسب منظمة الصحة، يبلغ استهلاك مصر للسرنجات ملياري سرنجة سنويًا، ويصاب 1.7 مليون إنسان بفيروس بي، و33 ألفًا بالإيدز، ونحو 350 ألفًا بفيروس سي، طبقا لبيانات وزارة الصحة.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن كل 35 مليون شخص عاملين في مجال الرعاية الصحية يوجد بينهم 2 مليون عرضة للأمراض المعدية عن طريق الجلد كل عام.

وفي أوروبا يوجد مليون إصابة سنويًّا بسبب الجروح الناتجة عن وخز الإبر، وحسب استطلاع رأي في ألمانيا، يوجد 700 ألف إصابة كل عام، وتعد هذه الأرقام منخفضة جدًا بين 40 و75% من إجمالي الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها.

وحول قصة المصنع الجديد، تحت التأسيس، حدثتنا الدكتورة هالة عدلي حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات نقل الدم سابقًا (فاكسيرا) التي أكدت أن مصنع السرنجات ذاتية التدمير ما يزال كتلة خرسانية سوف يستغرق سنوات، للانتهاء منه.

العبادي صاحب الفكرة

وترجع قصة إنشاء المصنع إلى عام 2002 حين تعاقد الدكتور محمد العبادي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصل واللقاح (فاكسيرا) الأسبق على خط لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير للأنسولين واحد سنتيمتر التي تؤخذ التطعيمات بها، وكان في خطته أن يتم توريد سرنجة مع كل حقنة تطعيمات، وتم توريد خط إنتاج بالكامل، ولكن واقعة القبض على العبادي تسببت في وقف الإنتاج وتعثر استكمال المصنع.

وكان خط السرنجات الجديد ينقصه "السوفت وير" نتيجة تأخر سداد ثمنه للشركة الموردة، وحين توليت إدارة شركة خدمات نقل الدم بفاكسيرا في 2013 كان من ضمن المشروعات، ثلاثة مصانع لإنتاج المحاليل ومشتقات الدم، والسرنجات ذاتية التدمير الذي لم يستكمل تنفيذه رغم وجود الآلات اللازمة، ولكن غياب "السوفت وير" الذي يقوم بتشغيل الماكينات وخط الاختبار تسبب في التراجع عن المشروع.

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في ذلك الوقت وقّع الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة بروتوكولا مع منظمة الصحة العالمية التي اختارت مصر ضمن 3 دول حول العالم لتطبيق الحقْن الآمن، وكذلك الهند وأوغندا، والانتهاء من تلك المنظومة قبل 2020، وجرى إعادة تحديث المبنى وتعديله؛ ليتحمل ثلاثة خطوط بدلا من خط واحد، وأعيدت الرسومات والتصميمات الهندسية من جديد، وتم عرض مشروع السرنجات أحادية الاستخدام أمام المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في 2015، بالإضافة إلى مشروع مشتقات الدم.

وأكد عدوي في المؤتمر أن إنشاء مصنع للحُقن ذاتية التدمير، يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا النوع من المحاقن، الذى تسعى الوزارة من خلاله إلى خفض معدلات انتقال الأمراض الفيروسية بين المواطنين، مثل فيروس سي والإيدز، ولذلك فالمحاقن ذاتية التدمير ستكون إحدى الوسائل الفاعلة لتنفيذ الإستراتيجية القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

فاكسيرا تختار الإنتاج الحربي وشركة إماراتية

وذكرت هالة عدلي أنهم بدؤوا البحث عن شركات مساهمة، فدخل الإنتاج الحربي في المشروع، وتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين فاكسيرا والإنتاج الحربي وشركة إماراتية رغم رفض العرض المقدم من قبل الشركة الدولية المستلزمات الطبية، وهي أول شركة سرنجات مصرية تم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وما تزال أرض المصنع لم تدخلها المرافق حسب رئيس فاكسيرا السابق لخدمات نقل الدم، وإذا تم التنفيذ كما خُطِط له على ثلاثة خطوط سيكون إجمالي الإنتاج 150 مليون سرنجة شهريًا (ومصر تستهلك 2 مليار سرنجة سنويًا، بينها 600 مليون في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي)، وبالتالي فلا بد أن تقوم كافة المصانع القائمة لإنتاج السرنجات في تعديل خطوط إنتاجها من أجل تطبيق مشروع الحقن الآمن للمواطنين.

150 مليون سرنجة لا تكفي

يستهدف المشروع تصنيع 150 مليون سرنجة ذاتية التدمير شهريا؛ لأن مبنى فاكسيرا لن يتحمل أكثر من ثلاثة خطوط، يستغرق الانتهاء من الخط الواحد سنة تقريبًا ما بين التوريد والتركيب والتشطيب.

الإشكالية الأكبر هنا في رفع أسعار السرنجات ذاتية التدمير التي يتراوح سعرها ما بين 3 إلى 10 جنيهات، التي سيتم تحميل تكلفتها كاملة على المواطن المصري إلا إذا دعمتها الحكومة نتيجة التكلفة الباهظة لنقل تكنولوجيا الإنتاج إلى مصانع السرنجات، وإبرة السرنجة يتم استيرادها بالكامل من الخارج، ولا تُتنج محليًا.

5 سرنجات للحقن الآمن

وأكدت عدلي وجود نحو 150 دولة فى العالم تستخدم تقنية الحقن الآمنة، بالسرنجات ذاتية التدمير أو أحادية الاستخدام، وهي مسألة مهمة للمرضى ولمقدمي الخدمة الصحية في مصر؛ إذ إن الحقن غير الآمن يتسبب فى وفاة 140 ألف حالة سنويًّا بسبب نقل العدوى.

أما عن أنواع السرنجات ذاتية التدمير فتقول رئيس مجلس إدارة شركة خدمات نقل الدم سابقًا بفاكسيرا، إنها خمسة أنواع، حددتها منظمة الصحة العالمية الأولى سرنجة بـ"كاب" مثل الصمام لا تعود مرة ثانية، وهي الأقرب والأنسب للمصريين سعرًا واستعمالا.

والنوع الثاني تؤخذ به التطعيمات، والسرنجة الثالثة ذاتية التدمير سعرها يصل لـ10 جنيهات والنوع الرابع الذي كانت فاكسيرا تعاقدت عليه حين يتم الحقن بها تدخل الإبرة تلقائيًا إلى جسم السرنجة وهي الأغلى، والنوع الأخير يدوي (Manual) أول ما تُعطى الحقنة تسحب المكبس، ويدخل سن الإبرة "بتكة"، ولا يخرج مرة أخرى.