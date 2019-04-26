شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل موعد افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل إلى السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت إدارة بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء عن تعديل موعد افتتاح موسم الصيد في البحيرة ليكون، السبت، بدلا من الجمعة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسئولين وقيادات المحافظة لحضور الافتتاح.
وقالت إدارة بحيرة البردويل، في بيان الخميس، إنه سيتم الافتتاح الساعة العاشرة من صباح بعد غد السبت بحضور لفيف من الشخصيات العامة.
وكان قد سبق أن تقرر افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل، الجمعة، إلا أن هناك احتفالات ستقام غدا في العريش، مما يتعذر معه حضور افتتاح موسم الصيد في البحيرة.
وأعلن مدير عام البحيرة اللواء أمجد الراعية أنه سيتم إعادة فتح موسم الصيد الجديد في البحيرة بعد فترة منع استمرت 4 أشهر لتكاثر الزريعة ونمو الأسماك الصغيرة، مشيرا إلى أن الصيد من جميع المراسى (التلول واغزيوان والنصر)، متمنيا موسم صيد وفيرا من الأسماك لكل أهالى سيناء.
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