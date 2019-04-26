شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس الجمعة العظيمة من الكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة، قداس الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
والجمعة العظيمة وتعرف بعدة أسماء أخرى أشهرها جمعة الآلام وهو يوم احتفال دينى بارز فى المسيحية وعطلة رسمية فى معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب المسيح وموته فى الجلجثة ودفنه، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون فى يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.
من الأسماء الأخرى التى تعرف بها هذه المناسبة هى الجمعة السوداء والجمعة الجيدة والجمعة المقدسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد الفصح.
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