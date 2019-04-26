"الاعتماد والرقابة": معايير لإدخال الصيدليات الخاصة لصرف دواء التأمين الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والإعتماد أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، أنه جارى وضع معايير للإعتماد والرقابة على الصيدليات الخاصة التى ستدخل منظومة الخدمة الجديدة لاداء خدمات التأمين الصحى الشامل. وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والإعتماد أحد هيئات منظومة التأمين الصحى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تلقت طلبات كثيرة من المستشفيات الخاصة لتسجيلها واعتمادها لاداء الخدمة للجمهور فى المخافظات التى سيطبق فيها التأمين الصحى. Advertisements وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والإعتماد أحد هيئات منظومة التأمين الصحى أنه سيكون هناك رقابة صارمة ودائمة لضمان أداء خدمات متميزة للجمهور.

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