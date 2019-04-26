أخبار مصر | السيسي: مصر أول دولة عربية وأفريقية تعلن اعترافها بالصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: مصر أول دولة عربية وأفريقية تعلن اعترافها بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر هي أول دولة عربية وافريقية تعلن اعترافها بالصين، مضيفا أن التعاون بين البلدين تم ترجمته بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014 وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016 من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية وعلى نحو يؤسس لاطار حاكم للتعاون مع شريك واع بالمصالح المشتركة بين البلدين في الاطار الثنائي في مختلف المجالات أو على المتسوى الدولي والاقليمي بشكل عام وارتباطا بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

وقدم السيسي، خلال كلمته في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في دورته الثانية، خالص الشكر للرئيس الصيني شي جين بينج وللشعب الصيني الصديق على حفاوة الضيافة والاستقبال مهنًا الرئيس الصيني على قرب الاحتفال بمرور 70 عام على بانشاء الاحتفال بجمهورية الصين الشعبية.

وتابع أن تواجده في زيارته السادسة خلال السنوات الخمس الماضية تعد خير دليل على عمق وصلابة العلاقات بين البلدين ممثلان أقدم حضارتين في التاريخ الانساني.