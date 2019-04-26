أخبار مصر | نقيب المحامين: دول عربية قدمت تريليون دولار لأمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: دول عربية قدمت تريليون دولار لأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، على ثوابت النقابة بشأن رفض محاولة اختطاف، وتقسيم الوطن العربي، من خلال ما يحدث في سوريا، وليبيا، واليمن، والعراق، والسودان، مشددا على ضرورة الانتباه للعدو الحقيقي للأمة، والمتمثل في إسرائيل، وأمريكا التي تدعمها، منتقدا تقديم بعض الدول العربية لمبلغ يقارب التريليون دولار، لأمريكا خلال الفترة الماضية.

وأشار نقيب المحامين، خلال احتفالية الاسكندرية لتكريم شيوخ المهنة، إلى أن هذا المبلغ كان كافيا لتسديد ديون كافة الدول العربية، وإحداث أكبر تنمية اقتصادية بها، كما أن من يعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل فهو خائن لأمته، ووطنه، وضميره، مختتما كلمته قائلا: "هذا ما نتبناه في النقابة، ولتسقط أمريكا، وإسرائيل، وتحيا الأمة العربية".

حضر الاحتفالية، خالد أبو كريشة، الأمين العام، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، وكمال مهنا، وعلي الصغير، ومصطفى البنان، وعيسى أبو عيسى، ومحمد عريضة، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلسي فرعيتي شرق وغرب الإسكندرية.