شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قمم مصرية صينية خلال السنوات الخمس الماضية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر قمة "منتدى الحزام والطريق الثانى للتعاون الدولي" فى العاصمة (بكين) خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الجاري.

عقدت 6 قمم مصرية صينية خلال السنوات الخمس الماضية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج:

القمة الأولى:

عقدت القمة الأولي، التى جمعت بين الرئيسين السيسى وبينج خلال الفترة من 22-25 ديسمبر 2014، وذلك فى أول زيارة للرئيس للصين عقب انتخابه رئيسا للجمهورية أى بعد نحو 6 أشهر من توليه السلطة.

القمة الثانية:

عقدت القمة الثانية التى جمعت الرئيسين فى الأول من سبتمبر 2015، فى قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطنى فى الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلال القمة، رحب الرئيس الصينى بحضور السيسى للاحتفال، وشهد الرئيسان خلال هذه القمة التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون فى مجال الطاقة الإنتاجية، واتفاقية بين بنك التنمية الصينى والبنك الأهلى المصرى يتم بموجبها تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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القمة الثالثة:

عقدت القمة الثالثة، فى الفترة من 20 إلى 22 يناير 2016، وذلك خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصينى شى جين بينج إلى مصر، فى أول زيارة لرئيس صينى للقاهرة منذ 12 عاما، استجابة لدعوة من الرئيس السيسي، وخلال الزيارة أعلنا تدشين "عام الثقافة الصينية" فى مصر، و"عام الثقافة المصرية" فى الصين، وأجرى الرئيسان محادثات رسمية حول العلاقات الثنائية بين مصر والصين وسبل تعميق التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وتبادلا الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

القمة الرابعة:

عقدت القمة الرابعة، يومى 4 و5 سبتمبر 2016، أثناء زيارة الرئيس السيسى لبكين للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين التى عقدت بمدينة هانجتشو الصينية، وذلك بدعوة خاصة من الرئيس الصيني، الذى أشار إلى زيارته الناجحة إلى مصر فى يناير 2016.

القمة الخامسة:

وكانت القمة الخامسة، فى مطلع شهر سبتمبر 2017، تلبية لدعوة من الرئيس الصينى للمشاركة فى فعاليات الحوار الاستراتيجى حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية، الذى أقيم على المستوى الرئاسى على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة "بريكس" تحت عنوان "شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا"، إذ تضم المجموعة الخمس دول ذات الاقتصاديات الأسرع نموا فى العالم، وهى "الهند والبرازيل والصين وروسيا وجنوب إفريقيا".

القمة السادسة:

وانعقدت القمة السادسة فى سبتمبر 2018، إذ قام الرئيس السيسى بزيارة دولة إلى الصين للمشاركة فى قمة منتدى التعاون الصين إفريقيا "فوكاك"، وشهدت زيارة الدولة التوقيع على مشروعات مع شركات صينية باستثمارات بلغت نحو 18 مليار دولار، فيما تعمل نحو 1500 شركة صينية فى مصر فى العديد من المجالات الاستثمارية المتنوعة، ومن أبرزها قطاعات الصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المناطق الاقتصادية، والتمويل، والمقاولات.