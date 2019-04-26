تعرف على خريطة معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان فى الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت محافظة الجيزة عددًا من معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان، والتى تقدم سلعًا غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفى السطور التالية يقدم ”الخليج 365” أماكن معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان: وفى السطور التالية يقدم ”الخليج 365” أماكن معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان: 1- معرض بشارع الملك فيصل على مساحة 2000متر بمشاركة 50 شركة وعارض. 2- معرض بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة على مساحة 600 متر مربع. Advertisements 3- معرض بمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 30 شركة على الأقل. 4- معرض بمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 16 شركة. 5- المعارض بها تخفيضات من 20 لـ30%

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