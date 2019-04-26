شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة: تأجيل امتحانات الكليات عالية الكثافة لما بعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسى للكليات ذات الكثافة الطلابية العالية مثل التجارة إلى ما بعد شهر رمضان الكريم؛ لأن هذه الكليات تحتاج إلى إجراء الامتحانات على 3 فترات خلال اليوم وهو ما لا يتناسب مع شهر رمضان الكريم.

وأضاف عبد الباسط، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن كل الامتحانات بالجامعة ستنتهى بفترة كافية قبل الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن كليات الجامعة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بانطلاق العملية الامتحانية.