شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل تجب الزكاة فى الشقة المؤجرة؟.. فتاوى الأزهر تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تجب الزكاة فى الشقة المؤجرة؟.. سؤال أجاب عنه فتاوى الأزهر الشريف، وجاء الرد كالآتى:
"المنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكن لا تجب فيها زكاة، كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب، ويشترط أن يحول عليه الحول وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعا".
وأوضح الأزهر: "ولكن تجب الزكاة شرعا فى الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال وتجب الزكاة فى الجميع إذا تحققت شروطها".
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