شكرا لقرائتكم خبر عن رغم قرار المنع.. 5500 قبطي في زيارة دينية لمدينة القدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك ما يقرب من 5500 قبطي في زيارة دينية لمدينة القدس لحضور أسبوع الآلام هناك، الذي ينتهى، الجمعة، وحضور انبثاق النور المقدس، يوم سبت النور، في كنيسة القيامة بالقدس.

برنامج الرحلة بدأ يوم السبت الماضي وهو سبت العازر وبعده الاحتفال بأحد السعف والتوجه إلى القدس القديمة لزيارة طريق الآلام الـ14 مرحلة حتى كنيسة القيامة، حيث القبر المقدس مرورا بمكان تطيب جسد المسيح والجلجثة وكنيسة عمود الجلد وكنيسة القديسة هيلانة.

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كما يتضمن البرنامج زيارة كنيسة المهد ببيت لحم، وكنيسة سانت كاترين، وينتهى البرنامج بعد حضور العيد في القدس والعودة للقاهرة ويبلغ أسعار الرحلة من 20 ألف فأكثر.

يذكر أن هذا عدد متزايد نسبيا عن الأعداد في السنوات الماضية التي تزايدت عقب نياحة البابا شنودة الثالث، وتشترك 27 شركة سياحية في تسفير الحجاج الأقباط، ومنها رحلات تنظمها كنائس في المهجر بشكل مباشر. وفي الأونة الأخيرة، أعلن المركز الثقافي القبطي في مصر عن تنظيم رحلات لكبار السن والمرضى ممن سمح لهم المجمع المقدس بالسفر.

وبالرغم من أن قرار منع زيارة الأقباط للقدس يرجع إلى الراحل البابا كيرلس السادس الذي أصدر القرار عقب هزيمة عام 1967 واحتلال سيناء والقدس وأجزاء كبيرة من دولة فلسطين، وجدد قرار المنع الراحل البابا شنودة الثالث وقال عبارته الشهيرة: «لن ندخل القدس إلا بعد تحريرها، ولن ندخلها إلا مع إخوتنا المسلمين».

الوضع لم يتغير كثيرا بعد وصول البابا تواضروس إلا أنه سمح لكبار السن والمرضى بالزيارة، وكان في الماضى لا يسمح لهم ويقدم من يزور القدس اعتذارا وكان يمنع من تناول الأسرار المقدسة داخل الكنيسة كنوع من العقاب.