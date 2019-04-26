بالأسماء.. 3 أساتذة يتنافسون على منصب عميد "صيدلة القاهرة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة القاهرة، قائمة بأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لمنصب عميد كلية الصيدلة بالجامعة بعد انتهاء فترة العميد الحالى. ويتنافس على المنصب كل من الدكتور هشام على سالم على، والدكتورة أمنية محمود خليل فوزى، والدكتور ياسر شاكر إبراهيم السحرتى، الأساتذة بالكلية.

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