شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 2.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن حملات تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية ، أسفرت خلال شهر مارس الماضى فى جميع محافظات الجمهورية عن تحصين (1,356,042) رأس من الماشية.

وقد أشرف علي هذه الحملات أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة.

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وأوضح التقرير أنه تم تحصين (1,289,244) رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع, (27,976) رأس ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى , (37,153) رأس ضد مرض التسمم الدموى وتحصين (1,500) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، وجارى استكمال اعمال التحصين باللقاحات فى جميع محافظات الجمهورية.

ياتى ذلك فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، موضحا أن الهيئة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية.

و طبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائى بالهيئة تم اتخاذ عدداً من الاجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والارشاد وقد تم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.