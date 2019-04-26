أخبار مصر | زاهي حواس: "الفراعنة أصلا أهلاوية.. وفيه بردية بتقول كدة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاهي حواس: "الفراعنة أصلا أهلاوية.. وفيه بردية بتقول كدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازح عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أعضاء نادي سموحة الرياضي قائلًا الفراعنة أصلًا أهلاوية وفيه بردية بتقول كدة".

جاء ذلك بعد الانتهاء من محاضرة ألقاها حواس بنادي سموحة الرياضي بالإسكندرية حيث مازح أعضاء النادي قبل بدء مباراة الأهلي والمصري والتي انتهت بفوز النادي الأهلي.

وقد شاهد حواس والوفد المرافق له وعدد من أعضاء النادي المباراة، في مقر نادي سوحة بالإسكندرية.

وخلال المحاضرة تناول حواس أسرار المصريين القدماء والأهرامات المصرية ومقابر العمال وطريقة بناء الهرم و بردية وادي الجرف التي تعد أهم اكتشاف في القرن العشرين.

Advertisements

كما أشار إلى أن المومياوات الملكية وقصة موت الملك توت عنخ آمون و مؤامرة الحريم؛ مشيرا إلى آخر اكتشافات الأثرية والحفائر في وادي الملوك الغربي والبحث عن مقبرة عنخ اسن آمون.

وأكد حواس، في محاضرته، أنه لا يوجد ما يعرف بمصطلح لعنة الفراعنة حيث أوضح سر وفاة مكتشفي المقابر الفرعونية وارتباطها بـ ( لعنة الفراعنة)، مرجعا ذلك بسبب الهواء الفاسد والجراثيم التي تكونت على مدار آلاف السنين في المقابر التي توجد به المومياء، وبالتالي تهاجمهم هذه الجراثيم وتؤدي إلى الوفاة.

وأكد ارتباطه بالآثار المصرية وحبه لها منذ رؤيته للتماثيل الأثرية والتعامل معها، موضحا أن الإبداع في العمل لا يعرف كليات قمة، مشيرا إلى أن علم الآثار يحتاج إلى دراسة وأبحاث، موضحا أنه تم اكتشاف مايقرب من 30 %حتى الآن من الآثار المصرية.

وتأتي المحاضرة في إطار سعي الدكتور زاهي حواس لتنشيط السياحة داخليًا وعالميًا.