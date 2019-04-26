شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس مازحًا: الفراعنة كانوا أهلاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المعروف، وزير الآثار الأسبق، إن ما تم اكتشافه من تراث وتاريخ مصر لا يتعدى ٣٠% فقط من حجم الآثار المصرية.

وأوضح حواس- خلال ندوة ثقافية نظمها نادى سموحة في الإسكندرية، بحضور المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة النادى، مساء اليوم الخميس- إن علم الآثار يحتاج إلى دراسة وأبحاث كى نتوصل إلى كل ما هو جديد فيه للتعرف على تاريخ الفراعنة القدماء وما فعلوه وما تركوه لنا من كنوز وعلوم ومعارف، يقف أمامها العالم اليوم احترامًا وتقديرًا.

وتحدث عالم الآثار، خلال الندوة، عن أسرار المصريين القدماء والأهرامات ومقابر العمال وطريقة بناء الهرم وبردية وادي الجرف التي تعد أهم اكتشاف في القرن العشرين.

وتناول حواس، خلال محاضرته، المومياوات الملكية وقصة موت الملك توت عنخ آمون ومؤامرة الحريم، مشيرًا إلى آخر الاكتشافات الأثرية والحفائر في وادي الملوك الغربي والبحث عن مقبرة عنخ آمون.

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وردًا على سؤال حول ما يتردد بشأن لعنة الفراعنة، قال زاهي حواس إنه لا يوجد ما يُعرف بلعنة الفراعنة، مرجعًا سر وفاة مكتشفي المقابر الفرعونية إلى الهواء الفاسد والجراثيم التي تكونت على مدار آلاف السنين في المقابر التي توجد بها المومياء، وبالتالي تهاجم هذه الجراثيم من يفتح التوابيت أو المقابر المغلقة لعشرات ومئات السنين، وبالتالي تؤدي إلى الوفاة، ومن هنا ارتبط ذلك بمصطلح لعنة الفراعنة، وهذا غير صحيح بالمرة.

وأكد الوزير الأسبق ارتباطه بالآثار المصرية وحبه لها منذ رؤيته للتماثيل الأثرية والتعامل معها، موضحًا أن الإبداع في العمل لا يعرف كليات قمة، مشيرًا إلى أن ما تم اكتشافه لا يتعدى 30% فقط من الآثار المصرية.

وخلال الندوة، مازح زاهي حواس الحضور قائلًا إن هناك بردية قديمة تقول إن الفراعنة كانوا أهلاوية، ما تسبب في ضحك الحضور.

وفي نهاية الندوة، أهدى المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، درع النادي لزاهي حواس، تقديرًا لجهوده.

وسبق انعقاد الندوة قيام زاهي حواس، يرافقه المهندس فرج عامر، بجولة داخل النادى مستقلين «طفطف».