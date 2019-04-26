شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتفقد حصاد محصول القمح بمزارعها: 54 فدانًا أنتجت 700 إردب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الخميس، بدء موسم حصاد محصول القمح بمزارع كلية الزراعة بمقر الجامعة الجديدة بالكوامل في غرب المحافظة، ومنطقة حى الكوثر في شرق المحافظة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج- في تصريحات له خلال الجولة- أن حصاد محصول القمح بمزارع الجامعة يتم باستخدام الميكنة الآلية، حيث يتم حاليا حصد محصول القمح نوع «سدس 12» المزروع على مساحة 30 فدانًا بمزرعة حى الكوثر، وحصد 24 فدان قمح نوع «بني سويف» بمزرعة الكلية بالجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل، بإجمالى إنتاج متوقع يقترب من 700 أردب، لافتا إلى أنه تفقد كذلك محصول العنب المزروع على مساحة 7 أفدنة، وأشجار التين المزروعة على مساحة 4 أفدنة، وكذلك محصول البرسيم المزروع على مساحة 6 أفدنة، وإنتاجية محصول البصل والتى وصلت إلى 10 أطنان .

وأشار عزيز إلى أن مزارع الجامعة بها كذلك مزرعة كبيرة لتربية المواشى بها 125 رأس ماشية، ومزرعة لتربية الأغنام بها 335 رأس غنم، إلى جانب عنبر للدواجن (دجاج بياض) يضم 750 دجاجة، و3 عنابر لتربية الأرانب بمساحة 40 مترًا مربعًا لكل عنبر.