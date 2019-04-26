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حي شرق سوهاج يستحدث خدمة الاستعلام عن الأبراج السكنية المخالفة بالمجان

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السيد أبو علي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحدثت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة سوهاج، لأول مرة على مستوى محافظات الصعيد، خدمة الاستعلام بالمجان عن الأبراج والوحدات السكنية بدائرة الحي، لبيان إذا كانت مرخصة ومطابقة للشروط القانونية من عدمها.

وقال المحاسب أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج- في تصريح له اليوم- إن الخدمة يتم تقديمها بالمجان للمواطنين الراغبين في تملك أو استئجار وحدات سكنية بنطاق الحى، قبل إقدامهم على الشراء أو الإيجار، وذلك لحمايتهم من الوقوع فريسة لمافيا تجار العقارات والأبراج السكنية المخالفة، والطوابق المبنية دون ترخيص، لافتا إلى أن المواطن الراغب في الحصول على الخدمة لا يقوم بشيء سوى التقدم فقط بطلب لخدمة الاستعلام بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، عن البرج أو العقار السكنى، هل هو مخالف للتراخيص وقيود الارتفاع وقدرها 36 مترًا من عدمه، والرد عليه خلال 48 ساعة بالمجان.

وأكد شاكر أنه يتم منع إقامة أبراج سكنية على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وإيقاف العمل بأى مبنى مخالف بالحي، ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة في بناء العقارات عن طريق وحدة التدخل السريع بالحى، لافتا إلى أنه يتم الآن حصر وإعداد بيان بالعقارات والأبراج السكنية المخالفة لعرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان مدى سلامتها الإنشائية من عدمه، وفى حال ثبوت عدم سلامة المبنى يتم إدراجه في خطة الإزالة وإزالته، نظرا لما يمثله من خطورة على حياة وسلامة المواطنين.

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