شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة بجامعة سوهاج تفوز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه لصنعها سمادًا صديقًا للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن فوز الطالبة هاجر متولي بالفرقة الرابعة بقسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «Techne drift» لتقييم الأسمدة الحيوية، حيث حصلت على مبلغ 100 ألف جنيه قيمة الجائزة، وذلك عن مشروع مقدم منها لتخليق سماد صديق للبيئة.

وأوضح رئيس الجامعة- في بيان صحفى اليوم- أن الجائزة مقدمة من مبادرة «تيكني _Techne» لريادة الأعمال، والتى تهدف لدعم شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة، والتي تجوب محافظات الدلتا والقناة والصعيد، للبحث عن الأفكار الريادية والفعالة، واختيار الأفضل منها للفوز بقيمة الجائزة، لافتا إلى أن الطالبة ستتنافس على جائزة المليون دولار التي رصدها مركز الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والتي ستقام في لندن لمدة 6 أسابيع.