شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: زرعنا 45 مليون شجرة زيتون وسنكمل الـ100 مليون في عام 2022 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن المؤتمر العالمي حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون الذي استضافته مصر، ناقش فرص زراعة وصناعة الزيتون بمصر، مشيرًا إلى أن الزيتون أحد البدائل الاستراتيجية المهمة في الأراضي المستصلحة والجديدة.
وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «من سيزرع المليون»، عبر فضائية «الصحة والجمال»، أن الزيتون من المحاصيل التي تتحمل الجفاف والملوحة، لافتًا إلى أن القيمة الاقتصادية للزيت المكرر والمصفى على مستوى العالم كبيرة جدًا، وموضحًا أنها تتعدى 10 يورو للتر الواحد.
وتابع أن شركة الريف المصري ستعرض الفرص الواعدة للزراعة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، خصوصًا في غرب غرب المنيا وبعض المناطق في سيناء.
وأشار إلى أن بعض هذه المناطق سيكون خاصًا بالمصريين فقط، والبعض الآخر سيوفر الفرصة لغير المصريين بالاستثمار فيه.
وعن مشروع زراعة 100 مليون شجرة زيتون، قال وزير الزراعة إنه جرى زراعة عدد يتراوح ما بين 40 مليونًا و45 مليون شجرة زيتون في مصر، موضحًا أنه سيتم استيفاء الـ100 مليون شجرة في عام 2022.
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