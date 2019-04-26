شكرا لقرائتكم خبر عن العامري في «يوم الطبيب البيطري»: الإنتاج الحيواني تعدّى 250 مليار جنيه العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنّأ الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، أبناء المهنة في مصر والوطن العربى باليوم العالمى للطبيب البيطرى، مشيرا إلى أهمية ودور الطبيب البيطرى في المجتمع للإنسان والحيوان معًا.

وأكد العامري أن الطبيب البيطرى المصرى هو فخر لمصر ويؤدى دوراً في غاية الأهمية، وتقع عليه مسؤولية الأمن الغذائى والأمن الحيوى ورعاية الحيوان وعلاجه، وأن الطبيب يعمل في ظروف صعبة مع حيوانات لا تنطق ولا تشتكى وبذكائه العلمى والفطرى يستطيع تحديد مشكلة الحيوان ويعالجه ويخفف من آلامه.

وتابع: «فكل التحية للبيطري المصري المهتم بملفات بلده والأمن الغذائى، وسد الفجوة الغذائية وهى أمن قومى مصرى، ومعني باقتصاد الوطن والإنتاج الحيواني، والذي تعدى العام الماضى أكثر من 250 مليار جنيه، فالطبيب البيطري يدعم ويحمي اقتصاد مصر والناتج المحلي».

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وسرد العامري تاريخ التعليم البيطري في مصر، والذي ظهر عام 1827، عندما أراد محمد على باشا الاهتمام بسلاح الخيالة في الجيش المصرى، ولم يكن هناك مفر إلا بعمل مدرسة للطب البيطرى، وتاريخ الطب البيطري في مصر.

وقال الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد للأطباء البيطريين، إن الاحتفال بالطبيب البيطرى في المركز العلمى وتدريب الأطباء البيطريين بالأزبكية برئاسة الدكتور مصطفى فايز، وإدارة الدكتور محمد نبيل، ولفت إلى أن هناك 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ومنها أمراض فتاكة ومميتة، والفضل بعد الله في حماية الإنسان منها هو الطبيب البيطرى، ويحافظ على المنتج الغذائى لاستهلاك المواطن.

وأكد الدكتور محمد نبيل، أمين الصندوق، أن الطب البيطرى من أكثر المهن المظلومة في مصر والعالم، لأن دوره غير معلوم للجماهير، فهو خط الدفاع الأول عن صحة وحياة المواطنين، ويحمى صحة الإنسان من الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوان، والثروة الحيوانية من النقصان، ويعمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة بين الدول وداخل الدولة.

وقدمت الدكتورة شيرين زكى، عضو مجلس النقابة، رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، محاضرة عن سلامة الغذاء المنزلى، ألقت خلالها نصائح عن الأخطاء التي تحدث في شم النسيم، وكيفية اختيار الأسماك المملحة، على أن يكون الشراء من مكان موثوق منه وله سمعة طيبة أو قم بتمليح الأسماك في المنزل، واختر الأسماك المملحة، وليس قليلة الملوحة أو بدون ملح، لأن الملح يقتل البكتيريا والميكروبات.