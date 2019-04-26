«صحة الإسكندرية» تعلن الطوارئ استعدادًا لأعياد شم النسيم والقيامة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والمراكز الطبية في الإسكندرية، استعدادًا لأعياد شم النسيم والقيامة.
وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم وضع خطة تشمل مضاعفة أطقم الطوارئ من أطباء وتمريض وفنيين وفرق الانتشار السريع، فضلًا عن التأكد من توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.
وأشار إلى أنه تم التشديد على تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار اليوم مع التواصل المستمر مع غرفة الطوارئ بالمديرية، تحسبًا لحدوث أي طارئ خلال فترة الأعياد.
وعن الإجراءات الوقائية خلال أيام عيد القيامة وشم النسيم، أوضح «عثمان» أنه تم التشديد على مراقبي الأغذية منذ بداية الشهر الجاري بتكثيف المرور على أماكن بيع وتصنيع وتخزين الفسيخ وأخذ عينات لتحليلها والتأكد من صلاحيتها.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه تم توجيه الإدارات المعنية بالمديرية لرش الحدائق والمتنزهات ضد الحشرات الطائرة والاهتمام بنظافة المتنزهات العامة، فضلا عن أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها.
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