اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس يوجه التحية لشهداء الواجب فى ذكرى تحرير سيناء.

الرئيس يوجه التحية لشهداء الواجب فى ذكرى تحرير سيناء

"الأعلى للتخطيط العمرانى": إقامة مجتمع عمرانى جديد غرب بورسعيد

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أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 25-4-2019 فى مصر

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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رامى مالك ينضم لفريق "جيمس بوند".. ويتوعد "كريج": لن يحصل على رحلة سهلة

اتحاد الكرة: اتجاه لتغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب أحداث مباراة بيراميدز

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