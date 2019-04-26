شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 26/4/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبرء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهومعتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

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يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الحرارة أعلى من المعدل بحدود درجتين مئويتين.

ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في عُموم المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الاغوار و البحر الميت و العقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس أدفى من المعتاد في عموم المناطق.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

تستمر الأجواء اللطيفة والمعتدلة في كافة المناطق وهو يوم مناسب للرحلات والخروج من المنازل وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي ثلاثة الى أربعة درجات مئوية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.