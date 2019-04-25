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غلق باب التصويت فى انتخابات المرشدين السياحيين وبدء فرز الأصوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة وجيه جمال، السكرتير العام للنقابة، غلق باب التصويت فى الانتخابات على مستوى الجمهورية، فى 15 لجنة للاقتراع وبدء عمليات الفرز، لإعلان النقيب العام العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

 

كانت نقابة المرشدين السياحيين، قد بدأت فى استقبال أعضائها للمشاركة بالانتخابات فى الدعوة الثانية لها، لاختيار النقيب العام، و8 أعضاء لمجلس النقابة العامة، فى التاسعة من صباح اليوم الخميس، فى 15 لجنة للاقتراع على مستوى الجمهورية.

 

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