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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض "ديارنا " بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، معرض ديارنا لعرض منتجات الأسر المنتجة بالغردقة، بحضور اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
وتفقدت غادة والى ، أجنحة المعرض ، وأبدت اعجابها بالمنتجات المعروضة من محافظات مصر المختلفة، بحضور 40 عارضا وبستمر حتى 2 من مايو المقبل.
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (1)
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (2)
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (3)
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (6)
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (7)
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (8)
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