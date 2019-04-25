شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض "ديارنا " بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، معرض ديارنا لعرض منتجات الأسر المنتجة بالغردقة، بحضور اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وتفقدت غادة والى ، أجنحة المعرض ، وأبدت اعجابها بالمنتجات المعروضة من محافظات مصر المختلفة، بحضور 40 عارضا وبستمر حتى 2 من مايو المقبل.

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (1)

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وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (2)



وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (3)



وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (6)



وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (7)