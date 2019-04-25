أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة" يهنئ السيسي والمصريين بذكرى تحرير سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر الثورة" يهنئ السيسي والمصريين بذكرى تحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، بأخلص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وأعرب "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، عن تقديره واعتزازه بأبناء القوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل راسخة في أذهان الأجيال الذين سيتذكرون دوما تضحيات القوات المسلحة من أجل تحرير جزء غال وعزيز من أرض مصر، صامدة دائما في مواجهة التحديات وفي حربها ضد الإرهاب الغاشم من أجل الحفاظ على وطننا وسلامة أراضيه وحتى تنعم مصر وشعبها بالأمن والأمان والخير والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات والرخاء والازدهار.