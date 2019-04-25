أخبار مصر | أمين الصندوق بالبيطريين: الطب البيطري من أكثر المهن المظلومة في الوطن العربي والعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الصندوق بالبيطريين: الطب البيطري من أكثر المهن المظلومة في الوطن العربي والعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور محمد نبيل – عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين وأمين الصندوق – الأطباء البيطريين باليوم العالمى للطبيب البيطري، موضحا أن فكرة اليوم العالمى للأطباء البيطريين بدأت من الاتحاد العام للأطباء البيطريين فى بلجيكا سنة 2000 للتوعية والتعريف بمهنة الطب البيطرى ودور الطبيب البيطرى فى المجتمع.

وأوضح نبيل، أن الطب البيطرى من أكثر المهن المظلومة فى الوطن العربى ومصر والعالم لأن دوره غير معلوم للجماهير، فهو خط الدفاع الأول عن صحة وحياة المواطنين ويحمى صحة الإنسان من الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوان، وحماية للثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض والاوبئة بين الدول وداخل الدولة والواحدة، فيوم الطبيب البيطرى هو يوم توعوى إعلامى لتعريف الناس بدور الطبيب البيطرى، وبدأت النقابة العامة للأطباء البيطرين اليوم بالاحتفال بالأطباء البيطريين بمصر فى المركز العلمى للأطباء البيطريين بالأزكية.

وأوضح نبيل أن فعاليات الاحتفال اليوم بدأت بكلمة من الأمين العام الدكتور خالد العامرى عن دور الطبيب البيطرى، وكلمة من الاستاذ مصطفى فايز عن تاريخ الطب البيطرى ونشأته، وكلمة أمين الصندوق عن فكرة الاحتفال باليوم العالمى للطبيب البيطرى، وكلمة من الدكتور محسن جمعة خبير الحيوانات الأليفة بالولايات المتحدة الأمريكية عن رعاية وتربية الحيوانات الأليفة.