أخبار مصر | أمين البيطريين: هناك 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين البيطريين: هناك 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور على سعد – الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين – بخالص التهنئة للأطباء البيطريين فى يومهم، مشيرا إلى أن الاحتفال اليوم بالطبيب البيطري فى منارة للتدريب والعلم لمصر وهو المركز العلمى وتدريب الأطباء البيطريين فى الأزبكية برئاسة الدكتور مصطفى فايز وإدارة الدكتور محمد نبيل.

وأوضح سعد، أن الاحتفال تخلله تقديم ندوات واحتفالية بسيطة بتعريف دور الطبيب البيطري، ولابد ان يعرف الجميع أن الطبيب البيطري على مستوى العالم له مكانة وتقدير كبير، هناك 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان ومنها أمراض فتاكة ومميتة والفضل بعد الله فى حماية الإنسان منها هو الطبيب البيطرى، ويحافظ على المنتج الغذائى للاستهلاك المواطن.

وأضاف: مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين 2016 ودخل عليهم 12 عضوا فى 2018 لم أجد أفضل منهم فى العمل النقابي وهم من وضع خريطة الطب البيطري فى اهتمام الدولة، وكان همهم إظهار صورة الطب البيطرى وأهميته والحصول على مكتسبات للأطباء البيطريين من كافة الجهات المسئولة تنفيذية أو تشريعية أو سياسية، وهناك بعض المشاكل نواجهها ونسعى لرفع اسم الطب البيطرى، ووصلنا للحلول وطفرات مثلما حدث فى ملف الأدوية البيطرية وتوضيح مشاكل الملف البيطرى للرئيس السيسى، والتقيت بوزير الوزارة ووضعت أمامه كافة مشاكل الطب البيطرى وتم استيعاب هذه المشكلة ونأمل حلها قريبا.