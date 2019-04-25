أخبار مصر | رئيسة لجنة سلامة الغذاء بـ"البيطريين" تقدم نصائح للمواطنين لكيفية اختيار الأسماك المملحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة لجنة سلامة الغذاء بـ"البيطريين" تقدم نصائح للمواطنين لكيفية اختيار الأسماك المملحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الدكتور شيرين زكى – عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، نصائح عن سلامة الغذاء المنزلى، وقدمت نصائح عن الأخطاء التى تحدث فى شم النسيم وكيفية اختيار الأسماك المملحة.

وتابعت في بيان لها،: "على أن يكون الشراء من مكان موثوق منه وله سمعة طيبة أو قم بتمليح الأسماك في المنزل، اختار الأسماك المملحة وليس قليلة الملوحة أو الدلعة لأن الملح يقتل البكتيريا والميكروبات، يجب ألا تقل مدة التمليح عن مدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.. وبالنسبة للأسماك كبيرة الحجم فمدة التمليح تكون أطول، اختار السمكة التي تخلو من عكارة العين وتكون عينها مفتوحة وواضحة.. وجسمها يخلو من الانتفاخ.. وجلدها سليم غير متشقق او مجعد.. ورائحتها تخلو من العفونة المنفرة أو الزرنخة.. ولحمها متماسك غير مهترئ ولونه وردي بالنسبة للفسيخ أو ذهبي بالنسبة للرنجة وألا يكون اللون أصفر غامق او بني وتخلو من أي بقع سوداء او عفن أبيض، شراء الأسماك المملحة قبل شم النسيم بعدة أيام ووضعها في الفريزر لقتل الميكروبات أو الطفيليات بها، يفضل التعامل حراريا مع الأسماك المملحة لقتل أي ميكروبات بها حيث يمكن قلي الفسيخ في الزيت الساخن لمدة بسيطة.. وكذلك يمكن شواء أو غلي الرنجة للتخلص من أي ديدان أو طفيليات، عصر الكثير من الليمون على الأسماك المملحة لقتل أي بكتيريا ضارة، تناول كوب من الماء المختلط بالليمون قبل وبعد تناول الاسماك المملحة لتجنب أي تأثير ضار لها وينصح بغسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملح به، الإكثار من شرب الماء وذلك للتقليل من تركيز الملح وللتخلص من الملح الزائد خارج الجسم.

كما قدمت ملخصا لكيفية تخزين وتبريد اللحوم فى المنزل وكيفية فكها من التبريد للطبخ، وكيفة معرفة اللحوم التى تباع عند الجزار سليمة ومذبوحة فى المجازر أم لا، وكيفية معرفة نوع الذبيحة وان كانت كبيرة او صغيرة، وكيفية اختيار لحوم الدواجن الخالية من الامراض وكذلك الاسماك، وعرضت بعض المشاكل من شركات النصب لإعادة طلاء الأوانى بالجرانيت والتيفال وهى كارثة كبيرة، لان هذه الشركات ليس لها مكان ثابت ولا يوجد عليها رقابة.

فى نهاية كلمتها هنأت الدكتورة شيرين الأطباء البيطرين باليوم العالمى للطبيب البيطرى، لأنهم درع الوطن الحقيقى لحماية المواطن من الأمراض والتسمم والأمراض التى تنتقل من الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى للإنسان.