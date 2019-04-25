أخبار مصر | أستاذ بـ"آثار القاهرة": سيناء كان لها شأن كبير من بدايات العصر الحديث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ بـ"آثار القاهرة": سيناء كان لها شأن كبير من بدايات العصر الحديث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد غريب أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن سيناء كان لها شأن كبير من بدايات العصر الحديث، ثم كانت معركة استعادتها والمفاوضات أكثر شراسة من الحرب نفسها.

وأشار غريب، في تصريحات خاصة للفجر، إلى أن مصر في بداية عصرها الحديث اعتنت أشد العناية بسيناء، ففي عام 1825 أرسل محمد علي باشا مسيو لينان (عبد الحق كما سمى نفسه) حيث وضع خريطة للمعادن في منطقة الطور وهي أول خريطة معروفة في العصر الحديث.

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ولفت إلى أنه في عهد عباس الأول قام طوسون بن محمد علي ببناء حمام علي النبع الكبريتي بالطور ومهد طريق من سانت كاترين إلي جبل موسي.

وأضاف أن من بعد عباس الأول قام الخديوي سعيد بإنشاء محجر الحجاج بالطور عام 1858وفي عام 1868 بعثة برئاسة هنري بالمر للتنقيب ووضعت خريطة للمعادن، وفي عام 1948 بدأت مرحلة جديدة في سيناء حيث كانت المعبر للمتطوعين الراغبين في المشاركة في الحرب ضد إسرائيل.

وأضاف غريب أنه في 25 نوفمبر 1979 كانت عودة سانت كاترين، ومن أبو صير حتي رأس محمد، وفي 25 يناير 1980م استعادة المنطقة من المضايق في وسط سيناء وشرق المضايق من العريش حتي رأس محمد، وفي 25 أبريل استعادة رفح وشرم الشيخ، ثم ظل الصراع مستمر لاستعادة طابا حتى تمت عودتها في، 19 مارس 1989 ورفع العلم المصري عليها.