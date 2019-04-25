أخبار مصر | وكيل البرلمان: تحرير سيناء من الأيام القارقة في تاريخ مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان: تحرير سيناء من الأيام القارقة في تاريخ مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تحرير سيناء كان من أيام العزة والكرامة في تاريخ مصر الحديث، حيث بذلت فيه القوات المسلحة والشعب المصري الغالي والنفيس من أجل استعادة الكرامة والأرض.

وأكد "وهدان" في بيان له اليوم، أن يوم تحرير سيناء كان من أحد الأيام الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، ومن ثم البدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة أرض سيناء بالكامل.

وأضاف: أن القوات المسلحة والشرطة تواصلان تقديم أروع صور الشجاعة والتضحية، لتطهير سيناء، والخطوة المقبلة بعد التطهير ستكون تنمية سيناء، مؤكدًا أن كافة جموع الشعب المصرى تقف خلف القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب، وهناك سعادة ورضى على نتائج العملية العسكرية من جميع أبناء الوطن.