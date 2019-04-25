أخبار مصر | اقتصادية الحركة الوطنية: زيارة الرئيس السيسي للصين لدعم الاستثمار في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصادية الحركة الوطنية: زيارة الرئيس السيسي للصين لدعم الاستثمار في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، تأتى دعما لمزيد من جذب الاستثمار المباشر للاقتصاد المصرى خاصة فى مناطق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من خلال الربط الاستراتيجى مع مبادرة الحزام والطريق والتى أطلقها الرئيس الصينى فى عام ٢٠١٣ لإحياء طرق التجارة البحرية القديمة والتى تعد قناة السويس ممر بحرى مهم فى تلك المبادرة.

وأشار أبوزيد، الى أن العمل على توطيد وتعزيز التعاون الاستراتيجى والاقتصادى بين مصر والصين كثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم يعتبر مكسب اقتصادى كبير لمصر حيث أن المنطقة الصناعية الصينية ستعمل على توفير ٤٠ ألف فرصة عمل وباستثمارات ٥ مليار دولار فى عدة مجالات مستهدفة منها قطاعات الصناعات الهندسية والبتروكيمياويات والغزل والنسيج.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن تلك الزيارة ستساهم فى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم للمزيد من التعاون الاقتصادى والذى يعود بالمزيد من ضخ الاستثمارات الصينية حيث وصل عدد الشركات الصينية فى المنطقة الصناعية الصينية الى ٧٠ شركة بينهم ٤ شركات من كبرى الشركات الصينية.